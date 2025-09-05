Они умерли на месте, сообщил глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко

ГЕНИЧЕСК, 5 сентября. /ТАСС/. Два мирных жителя погибли в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины на автомобиль в Херсонской области.

Об этом сообщил глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко.

"ВСУ убили двух пенсионеров на трассе Раденск - Алешки. <...> Неприметная бежевая Нива без каких-либо военных опознавательных знаков двигалась по автомагистрали. По передней части машины ударил дрон ВСУ. Мужчина и женщина в возрасте около 70-80 лет скончались на месте", - написал он в своем Telegram-канале.