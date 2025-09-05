Ее обвиняет в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ уклонении от исполнения обязанностей иноагента

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Ведущая телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) Екатерина Котрикадзе (признана в РФ иноагентом) объявлена в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.

"Котрикадзе Екатерина Бесикиевна разыскивается по статье УК", - говорится в базе.

Котрикадзе работала на российском телевидении с 2003 года. С сентября 2020 года является руководителем информационной службы и ведущей телеканала "Дождь". 28 октября 2022 года Минюст России внес ее в список иноагентов. В июле 2025 года в ГСУ СК России по Москве сообщили, что на Котрикадзе и еще двух журналистов "Дождя" Валерию Ратникову (признана в РФ иноагентом) и Тихона Дзядко (признан в РФ иноагентом) возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

Дзядко и Ратникова также объявлены в розыск.