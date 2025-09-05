В Энергодаре из-за артобстрела ВСУ никто не пострадал

Повреждений также не было зафиксировано

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Пострадавших и повреждений не зафиксировано в Энергодаре в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города-спутника Запорожской АЭС.

"К счастью, обошлось без пострадавших и повреждений", - сказали в администрации.

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов заявил, что ВСУ при помощи артиллерии атаковали город, зафиксировано несколько прилетов в непосредственной близости от городской застройки.