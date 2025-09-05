В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали три мирных жителя

В селе Трефиловка Ракитянского района также в результате детонации БПЛА загорелся частный дом, на месте работают пожарные расчеты, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 5 сентября. /ТАСС/. В результате атак Вооруженных сил Украины на населенные пункты Белгородской области пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском округе в селе Архангельское в результате атаки дрона ранена женщина. Она самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ, где у нее диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения лица и шеи. После оказания необходимой помощи она будет переведена в областную клиническую больницу", - написал Гладков.

Также в округе в селе Муром после артобстрела в трех частных домах пробиты кровли, выбиты окна и посечены заборы. Кроме того, повреждены ограждение еще одного дома, летняя кухня и линия электропередачи. "В селе Новая Таволжанка от детонации дронов в двух частных домах и хозпостройке выбиты окна. В результате еще одной атаки беспилотника повреждены кровля, остекление и фасад административного здания предприятия", - написал он.

На участке дороги Стригуны - Новоалександровка Борисовского района FPV-дрон атаковал "Камаз", водитель, получивший контузию, самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. "Для обследования бригада СМП доставляет его в городскую больницу №2 г. Белгорода. У транспортного средства посечена кабина и выбиты стекла", - проинформировал губернатор.

В селе Трефиловка Ракитянского района женщина пострадала от удара беспилотника, по предварительным данным медиков, у нее баротравма. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшую в городскую больницу №2 города Белгорода для обследования. "В результате детонации загорелся частный дом, на месте работают пожарные расчеты", - добавил губернатор.

В селе Борисовка Волоконовского района дрон атаковал храм Благовещения Пресвятой Богородицы, произошло возгорание купола, которое оперативно потушили. В хуторе Верный от удара FPV-дрона повреждено остекление надворной постройки. В хуторе Масычево Грайворонского округа FPV-дрон атаковал автомобиль, в селе Дунайка от детонации дрона повреждено остекление соцобъекта. "Вблизи села Казинка Валуйского округа дрон ударил по грузовому автомобилю - повреждена кабина. В хуторе Дубровка в результате атаки FPV-дрона повреждена летняя кухня. В селе Красный Октябрь Белгородского района в результате сдетонировавшего дрона повреждены фасад и окна одного из корпусов предприятия", - сообщил глава региона.