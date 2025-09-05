Решение приняли "в связи с чрезвычайной ситуацией", произошедшей из-за взрывов

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Графики отключения света ввели в административном центре Днепропетровской области городе Днепре (ранее - Днепропетровск). Об этом сообщила Центральная энергетическая компания Украины на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Объявляем графики отключений на 6 сентября потребителей в городе Днепре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что графики вводятся "в связи с чрезвычайной ситуацией", произошедшей в результате взрывов. Ранее сообщалось о нескольких взрывах в городе.