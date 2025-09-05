На момент столкновения в салоне автобуса находились 18 пассажиров

УФА, 5 сентября. /ТАСС/. Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Башкирии, в результате за медицинской помощью обратились четыре человека. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Госавтоинспекция республики.

"По имеющейся информации, [в селе Жуково Уфимского района] столкнулись маршрутный автобус "Газель Некст" и легковой автомобиль "Москвич-3". <…> В результате ДТП четыре человека обратились за медицинской помощью, после осмотра их отпустили на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, от удара автобус вылетел в кювет. В ведомстве добавили, что на момент столкновения в салоне находились 18 пассажиров. На месте происшествия работают автоинспекторы и другие экстренные службы.