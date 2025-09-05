У двоих из них тяжелые травмы

ТЮМЕНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей в центре Тюмени, движение транспорта частично ограничено. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

По предварительным данным, на перекрестке улиц Республики и Максима Горького столкнулись Hyundai Solaris и Lada Granta, которая двигалась на запрещающий сигнал светофора и опрокинулась от удара.

"Из-за ДТП на перекрестке улиц Республики и М. Горького в Тюмени движение частично ограничено. <...> В ДТП получили ранения четыре человека, все пассажиры Lada, мужчины. У двоих тяжелые травмы", - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники ДПС работают на месте аварии, ее обстоятельства выясняются, уточнили в ведомстве.