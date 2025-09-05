Еще трое получили тяжелые травмы

ТЮМЕНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб в результате ДТП с участием двух автомобилей в центре Тюмени, еще трое получили тяжелые травмы. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Ранее в ведомстве сообщили, что на перекрестке улиц Республики и Максима Горького столкнулись Lada Granta и Hyundai Solaris. Пострадали четыре человека, движение на месте аварии частично ограничено.

"В результате столкновения Lada Granta и Hyundai погиб один из пассажиров Lada, предварительно, это 25-летний тюменец. Три человека получили тяжелые травмы", - сказано в сообщении.