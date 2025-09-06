Предположительно, крупная акула укусила мужчину, после чего он скончался на берегу от полученных травм

СИДНЕЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб при нападении акулы у берегов в юго-восточной части Австралии. Об этом сообщила газета The Sydney Morning Herald со ссылкой на полицию штата Новый Южный Уэльс.

По информации издания, "предположительно, крупная акула" укусила мужчину, после чего его доставили на берег, где он скончался от полученных травм.

Отмечается, что на месте также обнаружили две части доски для серфинга. Полиция оцепила пляж и проводит следственные действия. В настоящее время специалисты устанавливают вид напавшей на человека акулы.