В ведомстве предлагают заключить его под стражу

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сотрудники СК РФ по Москве, которые расследовали дело писателя Дмитрия Быкова (признан иноагентом), полагают, что он может оказать давление на свидетелей, если его не заключить под стражу. Об этом говорится в тексте ходатайства СК о заочном аресте писателя, с которым ознакомился ТАСС.

"Находясь на свободе, Быков может продолжить скрываться от органов следствия и суда, иным способом воспрепятствовать производству по делу, в том числе оказать давление на свидетелей", - указано в документе. Как следует из материалов дела, адвокаты писателя с этими доводами не согласны и заявляют, что сведения об оказании их подзащитным какого-либо воздействия на сидетелей в деле отсутствуют.

Быков обвиняется по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

По данным следствия, в октябре 2023 года он, находясь за пределами РФ, разместил видеоролик со своим интервью, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения в ходе специальной военной операции. Кроме того, писатель, включенный в реестр иностранных агентов и дважды привлеченный к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, в феврале этого года опубликовал два материала без соответствующей маркировки.

Быков заочно арестован и объявлен в междунарожный розыск.