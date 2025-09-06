Предварительно, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Гусев

ВОРОНЕЖ, 6 сентября. /ТАСС/. Шесть украинских беспилотников сбито над Воронежской областью, предварительно, пострадавших нет.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО минувшей ночью над двумя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены шесть БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков беспилотников в одном из районов произошло и затем оперативно ликвидировано возгорание травы, в другом незначительно повреждена кровля соцучреждения", - написал он.