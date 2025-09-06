Согласно публикациям в социальных сетях, длительное время в микрорайоне Старгород обитает большое число бродячих животных, которые проявляют агрессию к людям

ОМСК, 6 сентября. /ТАСС/. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления информации о ненадлежащем отлове бродячих собак в микрорайоне Омска. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

"Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о ненадлежащей организации отлова бродячих собак в г. Омске", - говорится в сообщении.

Согласно публикациям в социальных сетях, длительное время в микрорайоне Старгород обитает большое число бродячих животных, которые проявляют агрессию к людям. В частности, в августе этого года собаки напали на мальчика, повалив на землю. Животных смогли отогнать прохожие. В следственном управлении СК РФ по региону было возбуждено уголовное дело по факту нападения по статье о халатности (293 УК РФ).