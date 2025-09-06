ТАСС: в Москве украинку задержали за работу на спецслужбы Киева

Она имела при себе взрывчатку, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Силовики задержали в Москве гражданку Украины, которая сотрудничала с украинскими спецслужбами и имела при себе взрывчатку. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Задержана гражданка Украины Головаш А.К., ей предъявлено обвитнение по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ)", - сказал собеседник агентства. По его словам, Мещанский суд избрал задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу. В самом суде ТАСС подтвердили арест женщины, но от других комментариев отказались.

Как сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, Головаш сотрудничает со спецслужбами Украины и "имеет навыки конспирации и противодействия деятельности правоохранительных органов и широкие связи в криминальном мире, в том числе - за пределами РФ". При этом вину в инкриминируемом ей деянии женщина полностью признала. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.