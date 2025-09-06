В Индонезии не менее 10 человек погибли в ходе массовых протестов

Акции протеста проходят по всей стране с 25 августа

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек погибли в результате массовых акций протеста в Индонезии, которые с 25 августа проходят по всей стране. Об этом сообщила газета Jakarta Globe.

По ее информации, жертвы стали следствием столкновений между демонстрантами и индонезийскими правоохранительными органами, а также актов насилия со стороны участников протестов в ряде провинций.

Демонстрации в Индонезии начались 25 августа с массовой акции протестующих у здания парламента страны, которые требовали скорейшего принятия закона о конфискации активов у коррупционеров, отмены высоких надбавок для депутатов и роспуска законодательного органа. 28 августа в ходе акций протеста в Джакарте погиб водитель такси, после того как его переехал полицейский автомобиль. Инцидент привел к резкому росту протестной активности в стране.