Угрозы населенным пунктам нет

ОРЕНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Ландшафтный пожар в трех муниципальных образованиях Оренбургской области локализован на площади 10 га. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Ландшафтный пожар локализован. Площадь активного горения - 10 гектаров, площадь, пройденная огнем, - 131 900 гектаров", - сообщили в управлении МЧС.

По данным ведомства, угрозы населенным пунктам нет.

Возгорание сухой травы на площади около 1 тыс. га возникло 5 сентября в трех муниципальных образованиях Оренбургской области возле населенных пунктов Акжарское (Ясненский городской округ), Ащебутак (Домбаровский район) и Лужки (Новоорский район).