По этому факту проводится проверка

ТВЕРЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тела двух мужчин при тушении пожара в жилом доме на Кондукторской улице в Твери. По этому факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Организовано проведение доследственной проверки по факту гибели двух мужчин, тела которых обнаружены сотрудниками МЧС России при тушении пожара в частном доме, расположенном на улице Кондукторской города Твери", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, для определения причин смерти, а также очага и причин возгорания в ближайшее время будут назначены соответствующие экспертные исследования.