Как полагает следствие, преступления Кайрат Кожамжаров мог совершить "в разные периоды своего пребывания на руководящих должностях"

АСТАНА, 6 сентября. /ТАСС/. Расследование по статьям о превышении должностных полномочий и легализации денег, полученных преступным путем, начато против бывшего секретаря Совета Безопасности Казахстана Кайрата Кожамжарова. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.

Как полагает следствие, указанные преступления Кожамжаров мог совершить "в разные периоды своего пребывания на руководящих должностях". В сообщении ведомства Кожамжаров указан как экс-председатель агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией). Эту должность он занимал в 2008-2012 годах. В 2013-2014 годах он был секретарем Совета безопасности Казахстана, 2017-2019 годах - генеральным прокурором республики, после - депутатом Сената (верхней палаты) парламента.