Александра Хорошавина приговорили к 15 годам за взяточничество

МОСКВА, 6 сентября./ТАСС/. Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осужденный на 15 лет за взяточничество, признан администрацией колонии, в которой отбывает наказание, злостным нарушителем режима. Об этом сказано в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

"Суд учел, что поведение осужденного не было положительным, поскольку за период отбывания наказания Хорошавин А. В. допустил восемь нарушений установленного порядка отбытия наказания (УПОН), за что были объявлены выговоры, применено взыскание в виде водворения в ШИЗО на максимальный срок наказания, были проведены профилактические беседы. Хорошавин признан злостным нарушителем УПОН, за что был переведен в строгие условия отбывания наказания", - сказано в решении Хабаровского краевого суда. В нем отмечается, что по этой причине суд отказал Хорошавину в замене неотбытой части наказания с содержания в колонии на более мягкий вариант наказания.

Бывший губернатор Сахалинской области Хорошавин осужден на 15 лет колонии за взяточничество, ему также назначен штраф в размере 500 млн рублей.