В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автобус погиб водитель

Пострадал один пассажир

БЕЛГОРОД, 6 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали автобус в Валуйском округе Белгородской области, водитель погиб, пострадал один пассажир. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

На трассе Казинка - Посохово в Валуйском округе служебный автобус подвергся атаке беспилотного летательного аппарата. Водитель погиб на месте происшествия, написал губернатор.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Он также сообщил, что один из пассажиров сильно пострадал. Бригада скорой доставляет его в Валуйскую районную больницу.

Автобус уничтожен огнем.