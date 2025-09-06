Пострадавшую доставили в больницу

КРАСНОДАР, 6 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили в Краснодарском крае уголовное дело после наезда маломерного судна на купающуюся в Черном море у поселка Джубга женщину, она госпитализирована. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"По версии следствия, судоводитель, управляя маломерным судном в акватории Черного моря в районе пляжа поселка Джубга, совершил наезд на находящуюся в воде женщину 1976 года рождения. Пострадавшая госпитализирована. Краснодарским следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.