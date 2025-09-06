Ходатайство о соответствующей мере пресечения поддержала Всеволожская городская прокуратура

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Женщина, обвиняемая в покушении на убийство своего новорожденного ребенка, заключена под стражу. Ходатайство о соответствующей мере пресечения поддержала Всеволожская городская прокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

"Всеволожской городской прокуратурой поддержано ходатайство органа предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 38-летней жительницы Всеволожского района. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка)", - отмечается в сообщении.

Как полагает следствие, обвиняемая, родив ребенка 4 сентября, поместила младенца в коробку и оставила возле мусоропровода в подъезде дома. Новорожденного обнаружили прохожие, ему была оказана медицинская помощь.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана сроком до 3 ноября 2025 года. Городская прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.