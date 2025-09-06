Cогласно предварительным данным, никто не пострадал

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. В Киеве на кондитерской фабрике "Рошен" (бывшая Киевская кондитерская фабрика им. Карла Маркса), принадлежащей экс-президенту Украины Петру Порошенко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), произошел пожар. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

Подробности не приводятся. На видеозаписи видно, как в районе фабрики поднимается столб дыма.

Позже агентство РБК-Украина сообщило, что возгорание потушили.

"Сотрудники фабрики сумели потушить возгорание до прибытия пожарно-спасательных подразделений", - сообщил спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киева Павел Петров в комментарии агентству.

По его словам, согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших. В свою очередь украинское издание "Инсайдер" в своем Telegram-канале опубликовало видео из цеха фабрики, где произошел пожар. На записи видно, что все помещение в дыму.

Фабрика известна тем, что в 1956 году она выпустила "Киевский" торт, ставший одним из символов Киева.

В новость внесены изменения (13:28 мск) - добавлена информация о тушении пожара.