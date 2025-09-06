По данным издания Le Monde, Софиан Сехили пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Французского велопутешественника Софиана Сехили задержали во Владивостоке по подозрению в незаконном пересечении границы, сообщили ТАСС в экстренных службах Приморья.

"Французский велосипедист задержан по подозрению в незаконном пересечении государственной границы РФ", - сказал собеседник агентства.

О задержании велосипедиста на китайско-российской границе сообщила 5 сентября французская газета Le Monde со ссылкой на его публикации в социальных сетях. Издание отмечает, что он дважды пытался въехать в РФ через контрольные пункты, расположенные в 200 км друг от друга.

По информации Le Monde, Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, он следовал из Лисабона во Владивосток.