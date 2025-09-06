Погибли три человека, сообщили в Объединенном управлении скорой и неотложной медицинской помощи Азербайджана

БАКУ, 6 сентября. /ТАСС/. Три человека погибли и еще трое получили травмы в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в Баку. Об этом сообщили в Объединенном управлении скорой и неотложной медицинской помощи Азербайджана.

"Утром 6 сентября в Бинагадинском районе Баку грузовой автомобиль с регистрационным номером 72-CA-837 упал с моста, рухнув на несколько легковых автомобилей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате двое человек погибли на месте, еще один мужчина 1978 года рождения умер в больнице.

"Кроме того, в результате инцидента пострадали трое человек: мужчина и две женщины. Все они были госпитализированы. Пострадавшие женщины были впоследствии отпущены домой для амбулаторного лечения", - отметили в управлении.

По данным МЧС и МВД Азербайджана, на месте работают спасатели и полиция, началось расследование обстоятельств происшествия.