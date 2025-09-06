Инцидент произошел на 1 650-м км трассы М-5 "Урал"

ЧЕЛЯБИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Специалисты МЧС ликвидируют последствия ДТП, в результате которого из цистерны большегруза разлился нашатырный спирт. Инцидент произошел на 1 650-м км трассы М-5 "Урал" в Усть-Катавском городском округе Челябинской области, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Сотрудники МЧС России участвуют в ликвидации ДТП на 1 650-м километре автодороги М-5 "Урал" в Усть-Катавском ГО. В результате съезда автомобиля "Камаз" в кювет опрокинулась автоцистерна, перевозившая нашатырный спирт", - говорится в сообщении.

Специалисты МЧС устранили капельную течь из заливного клапана, образовавшуюся в результате ДТП. На месте также работают специалисты областной противопожарной службы, сотрудники ФКУ "Упрдор "Южный Урал" и Госавтоинспекции региона. Отмечается, что опасность для участников дорожного движения отсутствует.