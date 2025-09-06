Еще один пострадал

БЕЛГОРОД, 6 сентября. /ТАСС/. Украинские войска атаковали территории трех округов Белгородской области, в результате два человека погибли, один получил ранения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В районе хутора Масычево Грайворонского округа в результате атаки вражеского дрона на "газель" погиб водитель. <…> В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа мужчина пострадал при детонации дрона, бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. Врачи сделали все возможное, борясь за его жизнь до последнего, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. <…> Еще один мирный житель ранен от удара FPV-дрона по автомобилю в районе села Борки Валуйского округа", - написал он.

По словам Гладкова, мужчину в тяжелом состоянии доставили в Валуйскую центральную районную больницу. У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму и проникающее ранение брюшной полости. Автомобиль получил повреждения.