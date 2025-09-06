На месте происшествия работают следователи

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Тело человека с признаками насильственной смерти обнаружено в квартире на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении СК.

"В квартире жилого дома, расположенного на улице Бехтерева в Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений", - сообщили в ведомстве.

По данному факту Нагатинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу ГСУ СК России по Москве организована доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи, просматриваются видеозаписи с камер городского видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.