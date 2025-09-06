Из-за атаки город остался без света

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Мирная жительница умерла от минно-взрывных травм в результате украинского обстрела прифронтового города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

"По данным от врачей, накануне в карете скорой помощи от минно-взрывных травм скончалась женщина 1977 года рождения. Травмы [она] получила в результате обстрела со стороны ВСУ города Каменка-Днепровская", - сообщили ТАСС в администрации.

Там добавили, что в результате атаки без света остались город Каменка-Днепровская, села Водяное и Днепровка. Кроме того, в ряде населенных пунктов уничтожены или повреждены несколько жилых домов и хозпостроек.

В регионе сохраняется угроза повторных атак.