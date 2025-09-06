Их тела планируется вернуть на родину

ТАШКЕНТ, 6 сентября. /ТАСС/. В Татарстане трое погибших в результате ДТП с грузовиком 5 сентября оказались гражданами Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба генконсульства республики в Казани.

"Генеральное консульство Республики Узбекистан в Казани сообщает, что 5 сентября текущего года на 38-м километре автодороги Набережные Челны - Альметьевск, на территории Заинского района Татарстана, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Daewoo Nexia и грузового автомобиля MAN. К сожалению, в результате ДТП погибли на месте трое граждан Узбекистана", - говорится в сообщении в Telegram-канале диппредставительства.

В генконсульстве добавили, что установлена связь с местными органами власти, а тела погибших граждан планируется вернуть на родину в ближайшее время.