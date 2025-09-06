В аварии погиб подросток

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Бывший сотрудник прокуратуры стал фигурантом уголовного дела о ДТП, в результате которого погибла девочка 2010 года рождения, сбитая на пешеходном переходе в Мелитополе в конце августа. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"ДТП в Мелитополе с погибшим ребенком совершил бывший сотрудник прокуратуры, поэтому дело расследуется в следственном управлении СК по Запорожской области", - сообщили в оперативных службах.

В региональном управлении СК подтвердили, что по факту ДТП, повлекшего гибель несовершеннолетней, возбуждено уголовное дело. "Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть человека). По уголовному делу назначены судебные экспертизы, в том числе автотехнические и судебно-медицинские", - сообщили в ведомстве, не приводя каких-либо подробностей о фигуранте.

4 сентября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что пострадавшая в ДТП девочка умерла от полученных травм, не приходя в сознание, и выразил соболезнования ее семье. Инцидент произошел 28 августа, когда водитель 1979 года рождения, не соблюдая скоростной режим, сбил ребенка на пешеходном переходе.