Незарегистрированный турист не выходит на связь с 3 сентября, сообщили в региональном управлении МЧС

НАЛЬЧИК, 6 сентября. /ТАСС/. Поисково-спасательные работы начались в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии (КБР). Специалисты ищут альпиниста из Белоруссии, который пропал при восхождении на гору Терсколак, сообщили в региональном управлении МЧС.

"Незарегистрированный турист не выходит на связь с 3 сентября. По последним данным, он планировал подъем на гору Терсколак (высота - 3 800 метров)", - рассказали в управлении.

В ведомстве уточнили, что речь идет о 26-летнем жителе Белоруссии.

Отмечается, что на место выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Спасатели центра "Лидер" проводят аэровизуальное обследование местности.