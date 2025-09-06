Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, возглавивший совет директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий", был приговорен в сентябре 2023 года Железнодорожным районным судом Красноярска к 4,5 года лишения свободы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Ходатайство о помиловании бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя не было поддержано главным управлением ФСИН России по Московской области. Об этом сообщили в областном ГУ ФСИН.

"В связи с распространяемой в СМИ информацией сообщаем, что ходатайство о помиловании, поданное осужденным О.Л. Митволем в 2024 году в комиссию по вопросам помилования на территории Московской области, ГУ ФСИН России по Московской области поддержано не было", - говорится в сообщении.

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, возглавивший совет директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" (ТИСИЗ), был приговорен в сентябре 2023 года Железнодорожным районным судом Красноярска к 4,5 года лишения свободы по уголовному делу о хищении более 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. В марте 2024 года Красноярский краевой суд оставил приговор в силе. Позднее Железнодорожный районный суд отказал в замене наказания на принудительные работы. В июле 2024 года бизнесмен был этапирован в колонию в Московской области. В ноябре прошлого года Коломенский городской суд Московской области отказался удовлетворять ходатайство об условно-досрочном освобождении Митволя.

Работы по строительству метро в Красноярске начались в 1995 году, их неоднократно приостанавливали из-за проблем с финансированием. В 2019 году краю из федерального бюджета было выделено 950 млн рублей на корректировку проекта. Строительство первой линии метро должно завершиться в 2026 году.