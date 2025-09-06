В Пензе арестовали виновного в ДТП с тремя погибшими

Мужчина был в состоянии опьянения, сообщило следственное управление СК по региону

ПЕНЗА, 6 сентября. /ТАСС/. Водитель автомобиля Omoda, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения (ПДД) и гибели трех человек, в том числе ребенка, в ДТП в Пензенской области, заключен под стражу. Об этом сообщило следственное управление СК по региону.

"Сегодня судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании 44-летнему обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в управлении СК.

По данным ведомства, 4 сентября в селе Засечное водитель Omoda в состоянии опьянения совершил ДТП, столкнувшись с автомобилями Volkswagen Passat, Hyundai Matrix и Renault Logan. В результате аварии погибли три человека: водитель автомобиля Volkswagen Passat и два его пассажира, женщина 1992 года рождения и мальчик 2017 года рождения. Водители автомобилей Omoda, Hyundai Matrix, Renault Logan после оказания медицинской помощи были отпущены.

Позднее водителю Omoda было предъявлено обвинение в совершении преступления по п.п. "а, в" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения и лишенным права управления транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Мужчина признал вину в совершении инкриминируемого преступления.