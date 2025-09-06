Тушение осложняется жарой и ветреной погодой

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Ландшафтный пожар произошел в Симферопольском районе Крыма. Есть угроза населенному пункту, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В Симферопольском районе вблизи села Камышинка на открытой территории горит сухая растительность. Площадь пожара - 150 га. Тушение осложняется жарой и ветреной погодой. Для недопущения распространения огня на населенный пункт проводится опашка, создаются минерализованные полосы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что авиацией МЧС России сброшено 15 тонн воды. Для усиления группировки и недопущения распространения огня привлечены аэромобильная группировка ГУ МЧС России по республике, МЧС Крыма, сотрудники администрации района и лесоохотничьего хозяйства. В общей сложности к ликвидации возгорания привлечены 133 сотрудника и 30 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России.

Позже в МЧС уточнили, что пожар локализован на площади 150 га.

В новость внесены изменения (16:29 мск) - добавлена информация о локализации возгорания.