Всего в первой половине дня в палестинском анклаве в ходе израильских атак погибли более 20 человек

БЕЙРУТ, 6 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек погибли в результате израильского удара по жилому дому в районе Шейх-Радван на севере города Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на медицинские источники. По их данным, всего в первой половине дня в палестинском анклаве в ходе израильских атак погибли свыше 20 человек.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри потребовал от жильцов двух многоэтажных зданий в Газе немедленно их покинуть перед ожидаемыми авиаударами в рамках новой фазы наступательных действий. В обращение, размещенном на арабском языке в X, он рекомендовал им направиться в гуманитарную зону в районе Эль-Маваси, которая создана в южной части города Хан-Юнис. Предупреждение он сопроводил картой местности, на которой красным были отмечены две высотки, по которым будут нанесены удары. Как указывает Al Jazeera, к подобным уведомлениям израильское командование прибегало в ходе бомбардировок южных окраин Бейрута, где находились объекты шиитского движения "Хезболлах".

Одна из высоток Vision Tower в Газе была разрушена 6 сентября при точечном авиаударе. По версии израильских военных, радикалы из палестинского движения ХАМАС превратили многоэтажные здания в "объекты террористической инфраструктуры", оборудовав в них камеры видеонаблюдения, командные точки, позиции для снайперского и противотанкового огня.

В свою очередь движение ХАМАС опровергло утверждения израильских сил об использовании высоток в военных целях. Как указывается в заявлении радикалов, израильские военные своими угрозами добиваются принудительного переселения жителей из Газы.