В июле депутату предъявили обвинение в госизмене и злоупотреблении влиянием, отметили в СБУ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от запрещенной Киевом партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) был задержан и арестован на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины.

"На Украине задержан и арестован депутат от ОПЗЖ, которого подозревают в государственной измене", - говорится в сообщении. "Согласно материалам дела, подозреваемый наладил эффективный механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины. В июле этого года депутату было предъявлено обвинение в госизмене и злоупотреблении влиянием", - отметили в спецслужбе. В СБУ также указали, что "сегодня после задержания парламентария доставили в суд, который отправил его под арест".

Имя арестованного не называется, однако украинские СМИ, в частности агентство РБК-Украина, пишут, что это Федор Христенко.

20 августа экс-парламентарий Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Христенко задержали в Объединенных Арабских Эмиратах и собираются экстрадировать на Украину.

13 августа Христенко был объявлен в розыск на Украине. Сам депутат покинул страну в начале 2022 года, жил в Польше, позже переехал в ОАЭ. 21 июля СБУ после масштабных обысков у детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) заочно предъявила Христенко обвинения. По версии СБУ, Христенко "имел значительное влияние на деятельность НАБУ" и являлся агентом ФСБ. В ведомстве утверждали, что депутат находится "в тесных отношениях с частью руководителей" НАБУ и "продолжает осуществлять влияние на бюро", несмотря на то что давно выехал с Украины.