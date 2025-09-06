Ей грозит до восьми лет лишения свободы

АЛМА-АТА, 6 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Алма-Аты сообщила, что вынесла предупреждение об уголовной ответственности главному редактору республиканского СМИ Orda, в котором на этой неделе была опубликована новость о предполагаемом задержании главы МИД Казахстана Мурата Нуртлеу.

"В последнее время отмечены факты распространения ложной информации на онлайн-платформах. После ряда таких публикаций информационно-аналитического канала Orda прокуратура города в письменной и устной форме разъяснила ее главному редактору Бажкеновой Г. А. требования закона Республики Казахстан "О масс-медиа". При этом она строго предупреждена о недопустимости нарушений законов страны и наличии уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации по пункту 3 части 2 статьи 274 Уголовного кодекса, влекущей наказание до трех лет лишения свободы", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В прокуратуре отметили, что она "предупреждена о том, что за заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления наступает уголовная ответственность по части 3 статьи 419 Уголовного кодекса в виде лишения свободы до восьми лет". В прокуратуре также призвали граждан и СМИ не распространять ложную информацию. О какой конкретно публикации идет речь, в сообщении прокуратуры не уточняется.

4 сентября новостной портал Orda утверждал, что в Казахстане задержали главу МИД Нуртлеу, а также ряд сотрудников Комитета национальной безопасности и бизнесмена Гаджи Гаджиева. Информацию официально опровергли в МИД Казахстана, расценив это как нарушение журналистской этики со стороны издания. Также с заявлением выступили в центре по борьбе с дезинформацией службы центральных коммуникаций при президенте республики, назвав публикацию не соответствующей действительности.

С заявлением также выступила министр культуры и информации Аида Балаева, предупредив об ответственности за публикацию заведомо ложной информации. В комитете нацбезопасности также опровергли задержание своих сотрудников.