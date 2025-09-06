В Лондоне полиция провела задержания на акции в поддержку Palestine Action

Демонстрация проходит на Парламентской площади напротив Вестминстерского дворца

ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Полиция провела задержания на акции в поддержку пропалестинского движения Palestine Action в Лондоне. Об этом сообщила газета The Guardian, не приведя точного числа задержанных.

Демонстрация проходит на Парламентской площади напротив Вестминстерского дворца, в ней принимают участие более тысячи человек.

5 июля движение Palestine Action было внесено в список запрещенных в Великобритании организаций по предложению занимавшей в то время пост главы МВД Иветт Купер. Ее инициатива была поддержана обеими палатами парламента. Членство в этой организации, участие в ее собраниях и любая форма поддержки ее деятельности стали уголовным преступлением. За него грозит максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы. С момента запрета организации на акциях протеста в ее поддержку по всей стране были задержаны сотни человек. Более 114 задержанным предъявлены обвинения в нарушении закона о борьбе с терроризмом.

В субботу в Лондоне проходит еще одна акция протеста - Национальное шествие за Палестину. Его проводит организация Palestine Solidarity Campaign. Как передает корреспондент ТАСС с места события, демонстранты под бой барабанов стартовали с площади Рассел-сквер, расположенной недалеко от Британского музея, и направились в сторону резиденции премьер-министра Кира Стармера.

Среди сторонников акции корреспондент ТАСС заметил двух женщин в майках запрещенного движения. Многие демонстранты подходили к ним, чтобы высказать свою поддержку. Само же шествие проходит без инцидентов. Демонстранты выступают с привычными лозунгами: "Прекратите геноцид в Газе", "Хватит морить Газу голодом", "Скажи нет этническим чисткам", "Отмените запрет, защитите право протестовать". Многие выступают против лидеров Израиля, США и Великобритании. Особенно достается Стармеру и экс-главе МИД Дэвиду Лэмми.