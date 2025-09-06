Пропал человек, ведутся его поиски

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сентября. /ТАСС/. Буксир с баржами столкнулся с маломерным судном в Кстовском районе Нижегородской области на 950-м км судового хода Волги, один человек пропал без вести. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России.

"В ходе мониторинга информационного пространства выявлены сведения о том, что днем 6 сентября в Кстовском районе на 950-м км судового хода Волги буксир "Кавказ" с баржами столкнулся с маломерным судном. В результате один человек из лодки оказался в воде и пропал без вести. Ведутся поиски мужчины", - сообщили в ведомстве.

Центральное МСУТ проводит доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном). Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.