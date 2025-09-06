Режим будет действовать с 5 по 19 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Исполняющая обязанности губернатора штата Гавайи Сильвия Люк ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за приближения урагана четвертой категории "Кико".

"Постановление активирует чрезвычайные меры и ресурсы для защиты здоровья, безопасности и благополучия жителей. Штормовые порывы ветра, сильные дожди и мощные прибойные войны в связи с ураганом "Кико" могут уже в понедельник, 8 сентября, затронуть некоторые части штата", - говорится в заявлении Люк.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, "Кико" находится примерно в 1,6 тыс. км к востоку от города Хило в штате Гавайи. Максимальная скорость ветра достигает 63 м/с. Урагану присвоена четвертая категория по шкале Саффира - Симпсона.