Обвиняемого попытался остановить сын потерпевшей, впоследствии злоумышленника задержали сотрудники полиции

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Житель города Воскресенска в Подмосковье убил 84-летнюю соседку после конфликта в подъезде дома. Об этом ТАСС сообщили в управлении СК по региону.

"Следователем следственного отдела по Воскресенску ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение 62-летнему местному жителю в убийстве 84-летней пенсионерки (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, обвиняемый, находясь в помещении общего коридора в подъезде, в ходе конфликта с соседкой взял топор и нанес пожилой женщине множественные удары. От полученных травм она умерла на месте происшествия. Обвиняемого попытался остановить сын потерпевшей, впоследствии злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, проведены допросы, назначен комплекс судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, психолого-психиатрическая.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.