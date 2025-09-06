Среди них есть двое несовершеннолетних

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. В ДТП под Дмитровом в Подмосковье пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Примерно в 16:00 мск на 4-м км автодороги ММК - Никольское - Горки произошло дорожно-транспортное происшествие", - сообщили в полиции Подмосковья. По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем марки Toyota, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Skoda".

В результате ДТП четыре человека получили телесные повреждения, среди них двое несовершеннолетних в возрасте 11 и 14 лет. Они доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.