На подконтрольной Киеву территории Запорожской области произошла серия взрывов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Серия взрывов произошла в подконтрольной Киеву части территории Запорожской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава подчиненной украинским властям областной администрации Иван Федоров.

"Снова взрывы в Запорожской области", - написал он, не приведя подробностей.

Также взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье, после чего в нескольких районах города отключился свет и начались перебои с водой. Об этом сообщило украинское издание "Телеграф".

На части территории области, подконтрольной украинским властям, действует воздушная тревога.

