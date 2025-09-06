Демонстрация проходит на Парламентской площади напротив Вестминстерского дворца, в ней принимают участие более 1 тыс. человек

ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Около 150 человек задержаны на акции в поддержку пропалестинского движения Palestine Action в Лондоне, которая переросла в стычки с полицией. Об этом говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

"Сотрудники полиции провели около 150 задержаний на акции протеста Defend Our Juries за ряд правонарушений, включая нападения на сотрудников полиции и выражение поддержки запрещенной организации", - отмечается в сообщении службы столичной полиции, размещенном в X.

"Была предпринята скоординированная попытка с использованием физического насилия и оскорблений не дать нашим сотрудникам выполнять их обязанности. Несколько человек были задержаны за нападения", - сообщили в Скотленд-Ярде.

Демонстрация проходит на Парламентской площади напротив Вестминстерского дворца, в ней принимают участие более 1 тыс. человек. Параллельно было организовано Национальное шествие за Палестину. Его проводит организация Palestine Solidarity Campaign. Несколько тысяч человек прошли от площади Рассел-сквер на севере Лондона до резиденции премьер-министра Кира Стармера, где устроили митинг. Как убедился корреспондент ТАСС, демонстранты выступают с привычными лозунгами: "Прекратите геноцид в Газе", "Хватит морить Газу голодом", "Скажи нет этническим чисткам", "Отмените запрет, защитите право протестовать", "Остановите поставку вооружения Израилю".

5 июля движение Palestine Action было внесено в список запрещенных в Великобритании организаций по предложению занимавшей в то время пост главы МВД Иветт Купер. Ее инициатива была поддержана обеими палатами парламента. Членство в этой организации, участие в ее собраниях и любая форма поддержки ее деятельности стали уголовным преступлением. За него грозит максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы. С момента запрета организации на акциях протеста в ее поддержку по всей стране были задержаны сотни человек. Более чем 114 задержанным предъявлены обвинения в нарушении закона о борьбе с терроризмом.