Удар нанесен в 300 м от энергоблока

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Украинская армия атаковала учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС при помощи дронов. Удар пришелся по крыше корпуса "Г", сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.

"Удар нанесен в 300 метрах от энергоблока"- говорится в сообщении.

Там отмечается, что удалось предотвратить возгорания и критические разрушения. Пределы и условия безопасной эксплуатации Запорожской АЭС не нарушены. Радиационный фон соответствует норме. Работа атомной электростанции продолжается в обычном режиме.

Как следует из сообщения, атака является частью стратегии, направленной на усиление давления на специалистов в области атомной энергетики. "Атаки на Энергодар и близлежащие территории идут интенсивно и постоянно. Только сегодня противник обстрелял 1-й микрорайон города и целенаправленно атаковал автомобиль бригады электриков, занимавшихся восстановлением ЛЭП", - подчернули в ЗАЭС.