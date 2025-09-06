На юге Москвы в жилом доме произошел пожар

Сотрудники МЧС России спасли ребенка

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Небольшой пожар произошел в многоэтажном жилом доме на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

"В ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Сумской проезд, д. 7к1. Происходило загорание мебели и обшивки стен в холле подъезда на первом этаже многоэтажного жилого дома", - сообщили в ведомстве.

С помощью спасустройства огнеборцы МЧС России эвакуировали из подъезда одного человека. Принятыми мерами пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

В оперативных службах ТАСС сообщили, что был спасен ребенок, а площадь пожара составила 10 кв. м.