Происхождение взрывчатки и обстоятельства инцидента предстоит выяснить

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Двое гражданских получили ранения в результате взрыва на полигоне под Варшавой. Об инциденте сообщила военная жандармерия республики.

"Мазовецкий отдел военной жандармерии проводит оперативные мероприятия на полигоне в Варшаве-Рембертув, где двое гражданских лиц получили ранения в результате детонации взрывного устройства, попав на полигон вопреки четко обозначенным запретам на вход", - написало ведомство в X.

Происхождение взрывчатки и обстоятельства инцидента предстоит выяснить, уточняет военная жандармерия.