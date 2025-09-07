Ограбление произошло 25 мая в башне "Империя"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Пресненский районный суд Москвы продлил арест трем обвиняемым в нападении на курьера, перевозившего 127 млн рублей, в деловом центре "Москва-Сити". Это следует из материалов суда, с которыми ознакомился ТАСС.

"Ходатайство о продлении срока содержания под стражей Волкову Р. А., Ибрагимову Х. М. и Салжиеву У. Д., обвиняемым по п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж в особо крупном размере) удовлетворено", - сказано в материалах.

Группа мужчин, среди которых были Умар Салжиев, Хамид Ибрагимов и их соучастник по фамилии Волков, 25 мая ограбила курьера в башне "Империя" в деловом центре "Москва-Сити", забрав у него чемодан с 127 млн рублей. Двое подозреваемых в грабеже были задержаны в ЖК "Спортивный квартал" в Москве. В момент задержания они попытались оказать физическое сопротивление. Еще один участник нападения был задержан в Ростове-на-Дону, при себе у него нашли 220 тыс. рублей - предполагаемое вознаграждение за совершенное преступление.