Сколько человек было в пятиместном Robinson R66, пока не сообщается

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Вертолет Robinson R66 потерпел крушение недалеко от аэропорта Эйрлейк у города Лейквилл (штат Миннесота), в результате происшествия есть погибшие. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По его сведениям, после падения воздушное судно загорелось. Вертолет был обнаружен экстренными службами в субботу в 14:45 по местному времени (22:45 мск). В результате катастрофы все находившиеся на борту погибли, однако власти пока не знают сколько именно человек было в пятиместном Robinson R66.

Информации о причине произошедшего пока не приводится, расследованием инцидента будет заниматься в том числе Национальный совет по безопасности на транспорте США.