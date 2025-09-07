В Хабаровском крае при детонации взрывчатых веществ погибли три человека

ХАБАРОВСК, 7 сентября. /ТАСС/. Детонация взрывчатых веществ произошла в штольне на горнодобывающем предприятии в Николаевском районе Хабаровского края 6 сентября. Погибли три человека.
Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре региона.
"Погибли трое", - сказали в прокуратуре.
При проведении производственных работ в штольне компании "Многовершинное" в Николаевском районе произошла детонация взрывчатых веществ.
Николаевская-на-Амуре городская прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
По данным СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, взрыв произошел около 20:00 (13:00 мск) 6 сентября в шахте золотодобывающего предприятия в поселке Многовершинный в ходе перевозки взрывчатого вещества. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в ведомстве.